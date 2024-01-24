В Воронеже взяли под стражу обвиняемого в убийстве 17-летней девушки

ВОРОНЕЖ, 24 янв — РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как ранее информировало следствие, тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти было найдено 22 января возле мусорных баков в Ленинском районе Воронежа. По данным канала РЕН ТВ, тело находилось в бауле с вещами, «было сложено пополам и связано веревкой, на голове и ногах были надеты пакеты».
По обвинению в убийстве задержали 28-летнего уроженца Махачкалы Марка Попова, зарегистрированного в Мичуринске Тамбовской области.
«Суд… постановил избрать Попова Марка Павловичу… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 марта 2024 года включительно», — сказала судья.