В Воронеже взяли под стражу обвиняемого в убийстве 17-летней девушки

Как ранее информировало следствие, тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти было найдено 22 января возле мусорных баков в Ленинском районе Воронежа. По данным канала РЕН ТВ, тело находилось в бауле с вещами, «было сложено пополам и связано веревкой, на голове и ногах были надеты пакеты».