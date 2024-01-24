Пассажирский автобус влетел в толпу людей на тротуаре на Наличной улице в Петербурге

Дорога домой для некоторых жителей Петербурга сегодня превратилась в фильм ужасов. В одну из остановок общественного транспорта на пересечении улиц Наличной и Беринга на полном ходу влетел пассажирский автобус. В этот момент своего маршрута ожидала целая толпа людей: и детей, и взрослых. Об этом spb.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. На момент публикации полиция уже начала проверку из-за аварии.