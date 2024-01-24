Пассажирский автобус влетел в толпу людей на тротуаре на Наличной улице в Петербурге

Дорога домой для некоторых жителей Петербурга сегодня превратилась в фильм ужасов. В одну из остановок общественного транспорта на пересечении улиц Наличной и Беринга на полном ходу влетел пассажирский автобус. В этот момент своего маршрута ожидала целая толпа людей: и детей, и взрослых. Об этом spb.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. На момент публикации полиция уже начала проверку из-за аварии.
— На месте несколько карет скорой помощи. Кажется, есть пострадавшие, одного человека доставали из-под автобуса. Также приехали сотрудники ГИБДД и спецтехника. С помощью крана убирают автобус, — рассказали очевидцы жесткого происшествия в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».
Из-за чего «лазурный» № 152 вылетел на тротуар с ничего не подозревающими пешеходами, остается загадкой. Внутренние проверки уже начали в комитете по транспорту Северной столицы, а также «Организаторе перевозок».
— Выясняем все обстоятельства и причины происшествия, — уточнили в пресс-службе предприятия в беседе с корреспондентом spb.kp.ru. По данным ТАСС, среди пострадавших числится пять человек. Двоих местных жителей, как выяснилось, попали прям под колеса автобуса, откуда их извлекали спасатели.