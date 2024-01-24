Кризисный центр для женщин закрыли из-за нашествия мышей в Шымкенте

«Это случилось после Нового года. На втором этаже ещё терпимо, но на первом этаже, в кабинетах ЛФК, столовой было много мышей. Мы не могли допустить, чтобы наши постояльцы жили в таких условиях. 32 человека — женщины и их дети — перераспределили по домам. Привлекли волонтёров, также помощь оказали наши сотрудники, те, кто ранее у нас жил и получил помощь, они тоже забрали по возможности к себе этих людей. Мы всем благодарны очень. К сожалению, в акимат Шымкента не обращались, потому что за столько лет нашего существования, местные исполнительные органы не оказывали нам никакую финансовую помощь», — рассказала Малика Жусупова.