Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на Наличной улице в Петербурге

— Полиция разбирается в ДТП с выехавшим на тротуар в Василеостровском районе автобусе. По предварительным данным, пострадали всего пять человек, всем потребовалась помощь медиков. Врачи оценили состояние четверых местных жителей как тяжелое, а еще одного — как средней степени, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.