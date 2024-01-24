Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на Наличной улице в Петербурге

Специалисты ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти начали проверку из-за жесткого ДТП с рейсовым автобусом № 152. Авария произошла вечером 24 января на пересечении улиц Беринга и Наличной. Общественный транспорт влетел в толпу людей на тротуаре: из-за происшествия пострадало пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
— Полиция разбирается в ДТП с выехавшим на тротуар в Василеостровском районе автобусе. По предварительным данным, пострадали всего пять человек, всем потребовалась помощь медиков. Врачи оценили состояние четверых местных жителей как тяжелое, а еще одного — как средней степени, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
К счастью, среди задетых многотонным транспортом не оказалось детей. На месте происшествия на момент публикации продолжают работать сотрудники ГИБДД и бригады «Скорой помощи».