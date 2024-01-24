В Гродно осквернили Вечный огонь: возбуждено уголовное дело

ГРОДНО, 24 янв — Sputnik, Инна Гришук. Молодого гродненца, который совершил хулиганство, справив нужду на пламя Вечного огня в парке Жилибера в Гродно, задержали в областном центре.
Вечный огонь осквернил 21-летний житель Гродно 22 января около двух часов ночи, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. Личность подозреваемого в хулиганском поступке гражданина установили сотрудники уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома и Ленинского РОВД. Он был задержан.
По словам молодого человека, накануне он отмечал день рождения друга. Компания отдыхала в арендованном на сутки коттедже недалеко от центра города, примерно с середины дня употребляли алкогольные напитки.
После часа ночи мужчина покинул компанию, так как между друзьями произошел конфликт. Возвращаясь с праздника, он сделал остановку у братской могилы советским воинам и пограничникам в парке Жилибера. Сначала он грелся возле Вечного огня, а потом справил естественную нужду на пламя. Все это попало на камеры видеонаблюдения.
В милиции подозреваемый рассказал, что был настолько пьян, что практически не помнит, что происходило в тот вечер и ночь, не осталась у него в памяти и остановка у Вечного огня.
Как сообщает официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк, во время допроса молодой человек рассказал, что около месяца употреблял препараты от бессонницы. И причиной временной потери памяти могло стать совмещение психоактивных препаратов и алкоголя.
Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета в отношение мужчины возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК Беларуси «Хулиганство». Известно, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался.
Санкции статьи предусматривают наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, ареста, ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на срок до трех лет.
В СК отмечают, что мера пресечения еще не выбрана, но следствие направит ходатайство прокурору с просьбой заключить задержанного под стражу.