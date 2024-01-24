В Гродно осквернили Вечный огонь: возбуждено уголовное дело

После часа ночи мужчина покинул компанию, так как между друзьями произошел конфликт. Возвращаясь с праздника, он сделал остановку у братской могилы советским воинам и пограничникам в парке Жилибера. Сначала он грелся возле Вечного огня, а потом справил естественную нужду на пламя. Все это попало на камеры видеонаблюдения.