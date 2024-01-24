Около 11 часов дня 24 января на автодороге М6 Минск — Гродно вблизи областного центра 43-летний водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на женщину-пешехода.
Пострадавшую госпитализировали в больницу с повреждениями различной степени тяжести. Она находится в отделении реанимации. По факту ДТП назначена проверка.
ГАИ напоминает пешеходам: не стоит резко выходить на проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности. При ухудшении дорожных условий тормозной путь может значительно возрасти и водитель не сможет остановить автомобиль до пешеходного перехода.
Водителей же просят совершать маневры плавно и обдуманно, следить за дорожной обстановкой.
На автодороге М6 автомобиль сбил женщину
24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе М6 вблизи Гродно Peugeot наехал на женщину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Около 11 часов дня 24 января на автодороге М6 Минск — Гродно вблизи областного центра 43-летний водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на женщину-пешехода.