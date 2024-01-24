Объявлен приговор обвиняемым в «заказном» убийстве активиста Галы Бактыбаева

«Уголовное дело об убийстве в 2019 году гражданского активиста Галы Бактыбаева из поселка Атасу Улытауской области, которое следствие назвало “заказным”, завершилось обвинительным приговором спустя более четырех лет рассмотрения в судах. 24 января судья специализированного суда по уголовным делам Акмолинской области огласил вердикт присяжных», — говорится в сообщении.
Главного фигуранта дела Имана Мияшова, которого следствие и обвинение назвали «исполнителем» убийства, суд приговорил к 16 годам тюрьмы.
«Ранее предыдущим приговором суда в 2022 году он был оправдан в этом убийстве, но признан виновным в избиении Галы Бактыбаева, которое произошло незадолго до убийства, и в других эпизодах (не имеющих отношения к Бактыбаеву). Тогда суд присяжных приговорил Мияшова к 10 годам тюрьмы», — отмечает «Азаттык».
Бывшего полицейского Галыма Ахмеджанова и предпринимателя Азамата Букенаева, которых следствие назвало «заказчиками и организаторами» избиения и убийства, суд приговорил к 15,5 годам тюрьмы каждого. В 2022 году, когда дело рассматривалось в Караганде, суд с участием присяжных заседателей оправдал их по этим эпизодам полностью. Эльдара Жакен, который обвинялся и был признан виновным и в предыдущих судах в соучастии в избиении Галы Бактыбаева приговорен к трем годам лишения свободы.
Напомним, 59-летний общественный деятель Галы Бактыбаев в ночь на 28 мая 2019 года приехал домой на своем джипе из дома друзей, где проводил ритуал в связи со священным месяцем Рамазан. Во дворе своего особняка в селе Атасу Жанааркинского района активист был застрелен выстрелом в голову. Осиротели пятеро детей.