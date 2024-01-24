Объявлен приговор обвиняемым в «заказном» убийстве активиста Галы Бактыбаева

Бывшего полицейского Галыма Ахмеджанова и предпринимателя Азамата Букенаева, которых следствие назвало «заказчиками и организаторами» избиения и убийства, суд приговорил к 15,5 годам тюрьмы каждого. В 2022 году, когда дело рассматривалось в Караганде, суд с участием присяжных заседателей оправдал их по этим эпизодам полностью. Эльдара Жакен, который обвинялся и был признан виновным и в предыдущих судах в соучастии в избиении Галы Бактыбаева приговорен к трем годам лишения свободы.