Легковушка врезалась в микроавтобус в Минске: пострадали два пассажира

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легковушки не справился с управлением и врезался в стоящий микроавтобус. Пострадали два человека, они госпитализированы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.