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Легковушка врезалась в микроавтобус в Минске: пострадали два пассажира

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легковушки не справился с управлением и врезался в стоящий микроавтобус. Пострадали два человека, они госпитализированы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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Источник: РИА "Новости"

Днем 24 января 52-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по пр. Партизанскому, когда вблизи здания № 182 не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль марки «Газель».

В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля Volkswagen получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД и следственно-оперативная группа УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекция напоминает: при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства.