Легковушка врезалась в микроавтобус в Минске: пострадали два пассажира

Днем 24 января 52-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по пр. Партизанскому, когда вблизи здания № 182 не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль марки «Газель».
В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля Volkswagen получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД и следственно-оперативная группа УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Госавтоинспекция напоминает: при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства.