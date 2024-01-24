Беременная выпала из окна высотки в Экибастузе

«Вызов поступил 23 января в 1:42. Повод: падение с высоты в Экибастузе. Медицинская бригада выехала по первой категории срочности. Доезд составил пять минут. На месте медики констатировали смерть женщины, которая была на 22-й неделе беременности», — говорится в сообщении.