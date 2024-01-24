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Подозреваемого в нападении с ножом на полицейского в Москве задержали

Правоохранительные органы задержали в Москве мужчину, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции, об этом говорится в Telegram-канале ГСУ Следственного комитета РФ по городу.

По информации столичной прокуратуры, речь идет о мужчине 1997 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение Следственного комитета. Там подозреваемого допросят следователи.

Также в скором времени суд рассмотрит вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде ареста. Ход расследования контролируется прокуратурой.

Нападение на полицейского произошло 24 января на улице Бобруйская в Москве. Предполагается, что мужчина ударил его ножом в ответ на законные требования правоохранителя.

Позднее следователи совместно с полицией установили личность подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело.

СК