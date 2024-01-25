На Кубани пассажирский поезд насмерть сбил 15-летнего подростка

Как сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, машинист пытался избежать наезда.



Заметив несовершеннолетнюю, машинист подал звуковой сигнал. Он также применил экстренное торможение, но наезда предотвратить не удалось. От полученных травм подросток скончался на месте.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение.



Татьяна Ручкина.