По иску прокуроров конфискован загородный поселок создателей ЮКОСа

Последние, говорится в материалах дела, так же как и «члены подконтрольной им организованной группы», участия в деятельности КИЗ не принимали. В свою очередь, Parringrove и «Эстейт» привлекли для этого инвестиции в размере 250 млн и 320 млн руб. соответственно. В 1999 году в КИЗ были возведены семь жилых домов для членов правления кооператива господ Ходорковского, Лебедева, Невзлина, Брудно, Дубова, Шахновского и Моисеева, а также административная недвижимость, включая роскошный дом приемов ЮКОСа. При этом кооператив заключил договор с Parringrove, в соответствии с которым последняя арендовала их на 49 лет с правом сдачи в субаренду и выкупа. В субаренду недвижимость начала сдаваться после того, как у членов КИЗ возникли проблемы с той же Генпрокуратурой, а затем и СКР.