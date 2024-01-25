По иску прокуроров конфискован загородный поселок создателей ЮКОСа

Иск Генпрокуратуры, по данным «Ъ», 17 января этого года удовлетворил судья Одинцовского горсуда Евгений Селин. Соответствующее заявление к нему поступило еще в октябре прошлого года. Разбирательство в отличие от многих похожих исков, рассматриваемых в столице, нельзя назвать формальным. Во всяком случае, постановление о конфискации было вынесено не сразу — сторонам давалось время на сбор дополнительных доказательств и их представление на заседаниях суда.
По данным «Ъ», обращаясь в суд, представители Генпрокуратуры опирались на приговор Мещанского райсуда 2005 года, в соответствии с которым Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были осуждены, в том числе за неуплату налогов, на девять лет заключения (Мосгорсуд скостил им потом по году). Одновременно к осужденным был удовлетворен гражданский иск ФНС о взыскании ущерба в 17,4 млрд руб. (сейчас их долг немного сократился).
Приговором было установлено, что для вывода и легализации незаконно полученных средств фигуранты учредили компанию Group MENATEP Limited (Гибралтар). Господа Ходорковский, Невзлин и Лебедев получили в ней 9,5%, 8% и 7% акций. Еще по 7% ценных бумаг досталось топ-менеджерам ЮКОСа Владимиру Дубову, Михаилу Брудно и Василию Шахновскому. Директорами офшора выступали Платон Лебедев и Владимир Моисеев.
Приговорами Замоскворецкого, Мещанского и Симоновского райсудов Москвы господа Дубов, Шахновский и Невзлин также были осуждены за экономические преступления, связанные с Group MENATEP Limited, отмечает надзор. При этом многомиллиардный ущерб возмещен не был.
Федеральной службой судебных приставов (ФССП) в 2005 году было возбуждено исполнительное производство о солидарном взыскании с осужденных задолженности, которое до сих пор не завершено «из-за отсутствия имущества у должников».
Между тем, по данным Генпрокуратуры, фигурантами для легализации доходов путем «приобретения ликвидных активов» были использованы «дочка» Group MENATEP Limited — Parringrove Limited и ее дочерняя компания ООО «Эстейт-Сервис». Компании, в свою очередь, использовались для создания кооператива индивидуальных застройщиков (КИЗ) «Яблоневый сад» в деревне Жуковка городского округа Одинцово Московской области и привлечения в него инвестиций.
КИЗ «Яблоневый сад», согласно его уставу, был образован в 1997 году и является некоммерческой корпоративной организацией, созданной в форме потребительского кооператива в целях строительства жилых и нежилых помещений для участников кооператива и членов их семей.
Однако, сделал вывод надзор, на самом деле использовался для «легализации незаконно приобретенных в результате преступной деятельности Ходорковского М. Б., Лебедева П. Л. и подконтрольных им лиц доходов».
Последние, говорится в материалах дела, так же как и «члены подконтрольной им организованной группы», участия в деятельности КИЗ не принимали. В свою очередь, Parringrove и «Эстейт» привлекли для этого инвестиции в размере 250 млн и 320 млн руб. соответственно. В 1999 году в КИЗ были возведены семь жилых домов для членов правления кооператива господ Ходорковского, Лебедева, Невзлина, Брудно, Дубова, Шахновского и Моисеева, а также административная недвижимость, включая роскошный дом приемов ЮКОСа. При этом кооператив заключил договор с Parringrove, в соответствии с которым последняя арендовала их на 49 лет с правом сдачи в субаренду и выкупа. В субаренду недвижимость начала сдаваться после того, как у членов КИЗ возникли проблемы с той же Генпрокуратурой, а затем и СКР.
В 2022 году имущество КИЗ, в том числе дома, которые использовали господа Ходорковский и Лебедев, по иску судебных приставов решением тоже Одинцовского горсуда были обращены в доход государства, однако, как установила затем Генпрокуратура, «меры по взысканию имущества должников так и не были приняты» и на погашение долгов оно не было направлено. Во всяком случае, с соответствующим заявлением в суд никто не обратился.
Теперь имущество «Яблоневого сада», конечными бенефициарами которого Генпрокуратура считает господ Ходорковского и Лебедева, снова конфисковано и после вступления судебного решения в силу будет реализовано с аукциона для погашения налоговых недоимок.
Николай Сергеев