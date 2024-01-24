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Еще два землетрясения произошли недалеко от Алматы

Сетью сейсмических станций МЧС РК зарегистрированы два новых землетрясения подряд недалеко от Алматы, передает агентство Kazinform.
Еще два землетрясения произошли недалеко от Алматы
Источник: assicuraci.it

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 25 января в 00:45 часов зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 261 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

— Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41,33° с. ш. 78,81° в. д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет, — говорится в сообщении.

По информации Сети сейсмических станций МЧС РК, еще одно землетрясение зафиксировано 25 января в 01:33 часов. Эпицентр землетрясения расположен в 262 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

— Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 41,19° с. ш. 78,54° в. д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет, — сообщили в ведомстве.