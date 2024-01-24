Еще два землетрясения произошли недалеко от Алматы

— Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41,33° с. ш. 78,81° в. д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет, — говорится в сообщении.