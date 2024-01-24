Еще два землетрясения произошли недалеко от Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 25 января в 00:45 часов зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 261 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
— Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41,33° с. ш. 78,81° в. д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет, — говорится в сообщении.
По информации Сети сейсмических станций МЧС РК, еще одно землетрясение зафиксировано 25 января в 01:33 часов. Эпицентр землетрясения расположен в 262 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
— Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 41,19° с. ш. 78,54° в. д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет, — сообщили в ведомстве.