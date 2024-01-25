На Кубани грузовик насмерть сбил пешехода на трассе

«На автомобильной дороге “Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк” 47-летний житель Анапы, управляя грузовым автомобилем Шахман, двигаясь в сторону хутора Белый, не предоставил преимущество в движении пешеходу, перебегавшему проезжую часть дороги в неположенном месте слева направо по направлению движения транспортного средства, и допустил наезд на него», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.