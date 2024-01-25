Процесс над владельцем George Dental Group близится к концу

Состоялось очередное заседание суда по делу предпринимателя Эдуарда Бабакохяна, которого обвиняют в подкупе сотрудника СИЗО-1. Государственный обвинитель запросил наказание — 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Эдуард Бабакохян — младший из братьев, владельцев сети стоматологических клиник George Dental Group. В ноябре 2023 года суд отправил его в СИЗО. По версии следствия, Эдуард Бабакохян пытался передавать за взятки содержащемуся в СИЗО брату запрёщенные предметы: средства связи, промышленные товары. По информации Telegram-канала ОПС-медиа, Армену Бабакохяну в камеру доставляли водку, сигары, а также подсаживали в камеру только «адекватных сокамерников». Общая сумма взятки составила 155 тыс. рублей.
Теперь слушание в суде дела в отношении Эдуарда близится к завершению. На этой неделе была допрошена супруга Эдуарда Бабакохяна, просившая, чтобы мужа не лишали свободы. Она аргументировала свою просьбу тем, что в компании, которой владеет подсудимый, «коллектив разваливается», а также «страдает семья и страдает его мама». В свою очередь, государственный обвинитель просил для него четыре с половиной года колонии с учётом того, что у подсудимого имеются хронические заболевания.
Напомним, что ранее Эдуард Бабакохян вину в посредничестве во взятке признал и сказал, что неправильно трактовал братские отношения и заботу о брате.