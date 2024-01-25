Процесс над владельцем George Dental Group близится к концу

Теперь слушание в суде дела в отношении Эдуарда близится к завершению. На этой неделе была допрошена супруга Эдуарда Бабакохяна, просившая, чтобы мужа не лишали свободы. Она аргументировала свою просьбу тем, что в компании, которой владеет подсудимый, «коллектив разваливается», а также «страдает семья и страдает его мама». В свою очередь, государственный обвинитель просил для него четыре с половиной года колонии с учётом того, что у подсудимого имеются хронические заболевания.