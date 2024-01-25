Вытаскивали с третьего этажа: при пожаре в хабаровской гостинице пострадали три человека и подросток

Вечером 24 января в Хабаровске на улице Выборгской загорелась гостиница. Пожарным позвонили около 19 часов вечера, на место по повышенному рангу тут же выехали 32 человека и восемь единиц техники.
Первое подразделение, которое приехало на вызов, увидело дым из окон третьего этажа. Тут же специалисты сформировали звенья газодымозащитной службы. Началось спасение людей. В итоге удалось вывезти из огня 10 человек, четверо, среди которых подросток, попали в больницу с отравлением угарным газом.
Спустя час пожар удалось локализовать, еще несколько минут понадобилось на ликвидацию открытого горения. Оказалось, что огонь вспыхнул в парной сауны на цокольном этаже. Полная ликвидация закончилась в 20:49 — все это время специалисты проливали конструкции и искали скрытые очаги. Работать было непросто из-за высокой температуры и большого количества дыма, отмечают в МЧС. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Причина пожара пока не известна. Ее выясняют сотрудники Госпожарнадзора. Проверку начала прокуратура.