Вытаскивали с третьего этажа: при пожаре в хабаровской гостинице пострадали три человека и подросток

Спустя час пожар удалось локализовать, еще несколько минут понадобилось на ликвидацию открытого горения. Оказалось, что огонь вспыхнул в парной сауны на цокольном этаже. Полная ликвидация закончилась в 20:49 — все это время специалисты проливали конструкции и искали скрытые очаги. Работать было непросто из-за высокой температуры и большого количества дыма, отмечают в МЧС. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.