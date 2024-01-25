Два китайца в Приморье отправятся в тюрьму за нарушение границы

В Приморье за незаконное пересечение госграницы осуждены два гражданина КНР. Они были обнаружены пограничниками в лесной местности Хасанского округа в ноябре 2022 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю.
В отношении иностранцев было возбуждено уголовное дело. Решением Хасанского районного суда обвиняемые признаны виновными ч.3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Суд приговорил нарушителей к двум годам лишения свободы.
Ответим, это не единственный подобный инцидент в Приморье за последние несколько лет. Чаще всего граждане КНР незаконно пересекают границу с Россией для добычи дикоросов и морских деликатесов.