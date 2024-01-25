Два китайца в Приморье отправятся в тюрьму за нарушение границы

В Приморье за незаконное пересечение госграницы осуждены два гражданина КНР. Они были обнаружены пограничниками в лесной местности Хасанского округа в ноябре 2022 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю.