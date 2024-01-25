После коммунальной аварии отменили очные занятия в ряде школ Магнитогорска

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, авария на трубопроводе теплотрассы диаметром 700 мм произошла вечером 24 января на улице Грязнова. На пониженном теплоснабжении остались 490 многоквартирных домов, с количеством проживающих в них свыше 106 тыс. человек, а также 52 социально значимых объекта (33 детсада, 15 школ, три больницы, дом престарелых).