После коммунальной аварии отменили очные занятия в ряде школ Магнитогорска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В связи с аварией на теплотрассе 25 января в образовательных учреждениях № 12, 25, 33, 61, 63, 65, 66, многопрофильном лицее № 1, интернате № 4 занятия для первой смены проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — сообщили в городской администрации.
По информации ГУ МЧС по Челябинской области, авария на трубопроводе теплотрассы диаметром 700 мм произошла вечером 24 января на улице Грязнова. На пониженном теплоснабжении остались 490 многоквартирных домов, с количеством проживающих в них свыше 106 тыс. человек, а также 52 социально значимых объекта (33 детсада, 15 школ, три больницы, дом престарелых).
Утром 25 января администрация Магнитогорска сообщила, что повреждение магистральной теплотрассы локализовано, а тепло постепенно возвращается в дома и социальные объекты.