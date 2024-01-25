Не пощадил пенсионеров из-за денег: подросток забил супружескую пару поленом — расследование длилось 12 лет

В Приморье 29-летний житель Лесозаводска, который 12 лет назад жестоко расправился с пожилой супружеской парой, получил срок. За убийство двух человек он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на следственный комитет края и объединенную пресс-службу судебной системы региона. Подробности — в материале.
Не хватало денег
Произошло все в марте 2012 года, когда обвиняемому было 17 лет. На тот момент он работал грузчиком, но видимо получаемой зарплаты не хватало на свои нужды, поэтому он решил пойти на преступление.
Увидев, что в одном из частных домов на улице Сплавная, где проживала супружеская пара, не заперта дверь, обвиняемый пробрался в кухню, чтобы найти и похитить деньги и другое имущество, которое можно было бы продать. Однако осуществить задуманное не удалось. В этот момент зашел 71-летний хозяин и стал выгонять незваного гостя. Подросток, испугавшись, что его заметили, перешел на более радикальные меры: взяв полено, он не менее 11 раз ударил мужчину по голове, который в итоге получил открытую черепно-мозговую травму и скончался.
На шум прибежала 70-летняя супруга, которая испугалась картины перед ее глазами. Однако вызвать помощь она не успела: чтобы скрыть содеянное, подросток решил избавиться от нее как от свидетеля и три раза ударил по голове. Женщина скончалась от той же травмы, что и ее умерший муж.
Возможно у некоторых может возникнуть вопрос, как подросток смог расправиться со взрослым мужчиной. Ответом с корреспондентом редакции поделилась старший помощник главы СУ СК РФ по Приморскому краю по работе со СМИ Аврора Римская:
«Нормы ГТО для такого возраста говорят сами за себя, а если в руках еще и полено, после первого же удара возраст не важен».
Алиби не подтвердилось
В том же году приморец уже попал в поле зрение следователей, однако заявил, что у него есть алиби, якобы именно в тот момент, когда произошло убийство, он был на работе. Дело вновь изучили спустя десять лет. Пригласив уже не подростка, а мужчину, следователи провели эксперимент, благодаря которому удалось доказать его вину: оказалось, что у него было время для того, чтобы проникнуть в чужой дом и совершить преступление, а уже потом отправиться на заработок. Под давлением фактов подозреваемый свою вину признал.
Суд постановил
«По факту совершения им разбоя, по результатам проведенной проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности за данное преступление», — добавили в следственном комитете.
Приговор в виде лишения свободы ему вынесли за убийство (по пунктам «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ). 9 лет и месяц он проведет в исправительной колонии общего режима.