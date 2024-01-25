Не пощадил пенсионеров из-за денег: подросток забил супружескую пару поленом — расследование длилось 12 лет

В том же году приморец уже попал в поле зрение следователей, однако заявил, что у него есть алиби, якобы именно в тот момент, когда произошло убийство, он был на работе. Дело вновь изучили спустя десять лет. Пригласив уже не подростка, а мужчину, следователи провели эксперимент, благодаря которому удалось доказать его вину: оказалось, что у него было время для того, чтобы проникнуть в чужой дом и совершить преступление, а уже потом отправиться на заработок. Под давлением фактов подозреваемый свою вину признал.