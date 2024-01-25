Крупный пожар произошел на складе магазина стройматериалов в Бодайбо

Сообщение о возгорании в складском помещении магазина строительных материалов на улице Стояновича в Бодайбо поступило сегодня утром, 25 января, в 07.15. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Около 09.49 возгорание удалось локализовать на площади 2,5 тысячи кв. метров. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.