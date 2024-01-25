Двух членов банды Малиновского задержали в отдаленной деревне в Нижнеингашском районе

По версии следствия, 22 января 2020 года организованная группа из восьми человек под руководством Малиновского и его сообщника находились возле кафе на Взлетке. Они напали на жителя Красноярска и его приятеля, чтобы отобрать один миллион рублей. Фигуранты избили мужчин и похитили деньги, после чего скрылись.