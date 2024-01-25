Двух членов банды Малиновского задержали в отдаленной деревне в Нижнеингашском районе

В Нижнеингашском районе Красноярского края задержали двух участников организованной группы, действовавшей под руководством Ярослава Малиновского.
По версии следствия, 22 января 2020 года организованная группа из восьми человек под руководством Малиновского и его сообщника находились возле кафе на Взлетке. Они напали на жителя Красноярска и его приятеля, чтобы отобрать один миллион рублей. Фигуранты избили мужчин и похитили деньги, после чего скрылись.
Местонахождение двоих из них удалось остановить. Мужчины скрывались в отдаленной деревне на территории Нижнеингашского района Красноярского края, где их и задержали 24 января 2024 года.
Ранее по данному уголовному делу установлены и привлечены к уголовной ответственности один из организаторов преступления и четверо исполнителей, трое фигурантов уголовного дела в настоящее время объявлены в розыск. Выполняются необходимые следственные действия.
Напомним, 34-летний Ярослав Малиновский уже объявлен в международный розыск. Следователи заочно предъявили ему обвинение по трем статьям:
ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом); п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство); ч. 2 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).