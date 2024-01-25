В Хабаровском крае со двора усадьбы украли кусачего коня

Из частного дома на станции Джелюмкен Амурского района ранним утром похитили мерина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Владельцы коня говорят, что их случай в районе уже не первый, в округе активизировались конокрады.
Во время происшествия конь находился у себе в стойле, на территории частного домовладения. Усадьба окружена забором, охраняется собаками. Однако ни этот факт, ни то, что мерин кусается, не остановило преступников.
— Судя по всему, его взяли за повод и вывели через запасной выход из стойла. Следы коня затем стали идти рядом со следами от протекторов шин. Поэтому вероятно, что конь шел, а его похитители ехали на автомобиле, ведя его за собой. Их следы потерялись через 20−30 километров, на Партизанских сопках, — рассказала хозяйка животного Дарья Кириллова. По словам Дарьи, подобные ситуации с кражей коней стали нередкими в Амурском районе. Буквально в ноябре с соседнего двора увели двоих лошадей, которых до сих пор не могут найти. Вероятно, животные нужны похитителям для того, чтобы продать на мясо. Как отметила Дарья Кириллова, даже ее пожилой 20-летний мерин может стоить 600 тысяч рублей.
С заявлением о пропаже животного хозяйка пыталась обратиться в местное отделение полиции, однако документ не приняли — заявили, что поиском коней не занимаются. Женщина надеется на помощь полиции Хабаровска и на местных жителей, которые, возможно, увидят пропавшего мерина. Опознать коня можно по белому «носочку» на передней правой ноге, белой проточине на морде и белому же пятну на носу. Сам мерин гнедой, 180 сантиметров в холке. Видевшим животное просьба обратиться по номерам: