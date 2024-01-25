В Хабаровском крае со двора усадьбы украли кусачего коня

— Судя по всему, его взяли за повод и вывели через запасной выход из стойла. Следы коня затем стали идти рядом со следами от протекторов шин. Поэтому вероятно, что конь шел, а его похитители ехали на автомобиле, ведя его за собой. Их следы потерялись через 20−30 километров, на Партизанских сопках, — рассказала хозяйка животного Дарья Кириллова. По словам Дарьи, подобные ситуации с кражей коней стали нередкими в Амурском районе. Буквально в ноябре с соседнего двора увели двоих лошадей, которых до сих пор не могут найти. Вероятно, животные нужны похитителям для того, чтобы продать на мясо. Как отметила Дарья Кириллова, даже ее пожилой 20-летний мерин может стоить 600 тысяч рублей.



С заявлением о пропаже животного хозяйка пыталась обратиться в местное отделение полиции, однако документ не приняли — заявили, что поиском коней не занимаются. Женщина надеется на помощь полиции Хабаровска и на местных жителей, которые, возможно, увидят пропавшего мерина. Опознать коня можно по белому «носочку» на передней правой ноге, белой проточине на морде и белому же пятну на носу. Сам мерин гнедой, 180 сантиметров в холке. Видевшим животное просьба обратиться по номерам: 8 (994) 061−33−50 ; 8 (914) 215−36−00 .