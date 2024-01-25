Ночной пожар на нефтебазе в Туапсе — что известно

«Произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.
На место происшествия выехал глава Туапсинского района Сергей Бойко. По его информации, загорелась вакуумная установка на территории НПЗ.
По имеющейся информации жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идет тушение.
В связи с ситуацией было временно закрыто воздушное пространство над Сочи, сообщили в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23.13 мск 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения», — заявили в Росавиации.
Сочинский аэропорт не обслуживал рейсы на прилет и вылет до 02:07 МСК 25 января. Четыре самолета из Москвы, Саранска, Пензы и Стамбула были перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод.
«В настоящее время работа аэропорта восстановлена. Ситуация в городе спокойная, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — написал мэр города Алексей Копайгородский в соцсетях.