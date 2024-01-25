В Новосибирской области задержали полицейского за угрозы следователю СКР

Об этом сообщили в регионом СУ СКР.
По версии следователей, сотрудник Татарского отдела полиции Новосибирской области вечером 18 января приехал домой к следователю и угрожал привлечь его к уголовной ответственности за производство следственных действий по уголовному делу. Таким образом он хотел воспрепятствовать работе следователя и изменить ход расследования.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой-то бы не было форме в деятельность следователя, в целях воспрепятствования расследованию дела, совершенное с использованием своего служебного положения).
Ведется следствие. Полицейский задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что задержан начальник изолятора Усть-Тарки по делу об убийстве девочки в 2010 году.