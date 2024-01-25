Обвинение запросило 9 лет колонии для предполагаемого убийцы жены в Таре

"По версии следствия, в ночное время 27 июня 2023 г. данный гражданин во время ссоры, произошедшей в ограде домовладения, нанес своей 36-летней супруге удар топором в область головы. От полученных телесных повреждений она скончалась. В целях сокрытия убийства мужчина отвез тело погибшей в лес и закопал.
В это время дома один спал их годовалый ребенок, а старшая 16-летняя дочь находилась в гостях у подруги", — напомнили в ведомстве.
Исчезнувшую женщину три недели искали правоохранители и волонтеры.
Впоследствии была установлена причастность к убийству ее мужа, который под тяжестью улик он дал признательные показания и указал место сокрытия тела, сообщает прокуратура.
Детей передали под опеку.
Обвинение, как сообщается, предложило суду назначить мужчине наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Следующее заседание суда состоится 30 января 2024 года, на нем будет вынесен приговор.