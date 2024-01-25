Обвинение запросило 9 лет колонии для предполагаемого убийцы жены в Таре

"По версии следствия, в ночное время 27 июня 2023 г. данный гражданин во время ссоры, произошедшей в ограде домовладения, нанес своей 36-летней супруге удар топором в область головы. От полученных телесных повреждений она скончалась. В целях сокрытия убийства мужчина отвез тело погибшей в лес и закопал.