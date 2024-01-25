В Гродно 21-летний мужчина справил нужду на Вечный огонь

По информации ведомства, в ночь на 22 января 2024 года он праздновал день рождения друга в арендованном коттедже, который находится в районе футбольного стадиона. С обеда компания выпивала. Примерно около 01.30 фигурант поссорился с друзьями и ушел из коттеджа. А через 20 минут фигурант, проходя мимо Вечного огня у Братской могилы советских воинов и партизан, остановился, чтобы погреться, а потом справил нужду на пламя.