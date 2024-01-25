Молодая женщина упала с 15 этажа дома в Красноярске: она погибла (видео)

«Между ними произошел конфликт, в результате которого 27-летняя красноярка причинила себе телесные повреждения, — рассказали в МУ МВД. — Соседи, ставшие очевидцами и пытавшиеся успокоить ругающихся, вызвали на место полицию и скорую помощь. Полицейские опросили участников конфликта, женщина была передана медикам, которые увезли ее в больницу, где ей оказали необходимую помощь. От госпитализации она отказалась и вернулась в квартиру. После чего конфликт между молодыми людьми продолжился, результатом стало падение девушки с высоты 15 этажа».