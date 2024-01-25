На крупном пожаре в Пермском крае ночью 25 января погибли люди

Люди погибли на крупном пожаре ночью 25 января в Прикамье, сообщает МЧС.
Как сообщили в ведомстве, пожар в частном жилом доме в деревне Мазунина на улице Полевая начался около 3 ч. ночи. В 3.09 поступило сообщение в экстренные службы.
Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили, что горит деревянно-рубленый жилой дом. Тушили здание 16 человек на пяти машинах. В 4.24 пожар локализовали, в 4.26 ликвидировали. Площадь его составила 72 квадратных метра. В горящем доме обнаружили тела погибших. Как пояснили корреспонденту perm.aif.ru в МЧС, детей среди них нет.
По факту происшествия проводится проверка.