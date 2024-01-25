Пожар на складе магазина стройматериалов потушили в Бодайбо

Напомним, сообщение о возгорании в складском помещении магазина строительных материалов на улице Стояновича в Бодайбо поступило сегодня утром, 25 января, в 07.15. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Учитывая большую пожарную нагрузку, открытый огонь быстро распространился по всей площади. Около 09.49 возгорание удалось локализовать. К тушению были привлечены семь единиц техники и 23 человека личного состава. Пострадавших нет.