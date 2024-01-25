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Водитель погиб в ДТП с погрузчиком в области Жетiсу

В результате аварии с участием погрузчика в Жетiсу произошла смерть водителя, передает El.kz со ссылкой на Polisia.kz. Трагическое ДТП случилось на 132 километре трассы Алматы — Усть-Каменогорск в Кербулакском районе.
Водитель погиб в ДТП с погрузчиком в области Жетiсу
Источник: Polisia.kz

Водитель 62 лет, управляющий автомобилем Daewoo Damas, не соблюдая безопасную дистанцию, столкнулся с встречным погрузчиком W06159−220. В результате полученных травм водитель Daewoo Damas скончался на месте происшествия. Ведется досудебное расследование с проведением необходимых экспертиз.

Полиция напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения Республики Казахстан, подчеркивая необходимость поддержания безопасного расстояния между автомобилями и неукоснительного соблюдения установленных скоростных режимов.