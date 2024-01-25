Водитель погиб в ДТП с погрузчиком в области Жетiсу

Водитель 62 лет, управляющий автомобилем Daewoo Damas, не соблюдая безопасную дистанцию, столкнулся с встречным погрузчиком W06159−220. В результате полученных травм водитель Daewoo Damas скончался на месте происшествия. Ведется досудебное расследование с проведением необходимых экспертиз.
Полиция напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения Республики Казахстан, подчеркивая необходимость поддержания безопасного расстояния между автомобилями и неукоснительного соблюдения установленных скоростных режимов.