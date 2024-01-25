Водитель погиб в ДТП с погрузчиком в области Жетiсу

В результате аварии с участием погрузчика в Жетiсу произошла смерть водителя, передает El.kz со ссылкой на Polisia.kz. Трагическое ДТП случилось на 132 километре трассы Алматы — Усть-Каменогорск в Кербулакском районе.