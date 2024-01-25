В Могилеве водитель Acura сбил насмерть 10-летнего мальчика на переходе

Согласно предварительной информации, вечером 24 января на улице Крупской не работал светофор. За рулем автомобиля Acura находился 61-летний мужчина. Сказано, что машина сбила ребенка, когда он почти перешел дорогу. В отношении водителя заведено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.