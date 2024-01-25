В Красноярске гонщику на белом Subaru грозит до 20 лет колонии

Также на мужчину завели административное дело. Его могут оштрафовать на 30 тысяч рублей и лишать водительских прав на срок от трех с половиной лет. От сотрудников дорожной полиции он пытался скрыться при съезде с Октябрьского моста, но на улице Крайней его все равно догнал экипаж ДПС.