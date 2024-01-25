В Красноярске гонщику на белом Subaru грозит до 20 лет колонии

В Красноярске взяли под стражу гонщика на белом Subaru. Мужчина не просто нарушал правила дорожного движения, а еще и развозил закладки. Об этом сообщили в краевой полиции.
По данным МВД, даже во время задержания он пытался скинуть 28 свертков с мефедроном. Сейчас на лихача завели уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере.
Напомним, гонщика задержали 24 января. Это 31-летний красноярский блогер и друг скандально прославившегося «шкодовода», который совершил знаменитый «прыжок на 7 лет» через мост в Санкт-Петербурге. Впрочем, уголовного преследования «шкодовод» все же избежал, а вот его приятелю грозит от 10 до 20 лет.
Также на мужчину завели административное дело. Его могут оштрафовать на 30 тысяч рублей и лишать водительских прав на срок от трех с половиной лет. От сотрудников дорожной полиции он пытался скрыться при съезде с Октябрьского моста, но на улице Крайней его все равно догнал экипаж ДПС.