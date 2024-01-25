Сотрудники СГБ обнаружили в мешках с цементом 10 кг опиума — видео

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 УК РУз (Контрабанда) и части 5 статьи 273 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт). Подозреваемый заключен под стражу.