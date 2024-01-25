Сотрудники СГБ обнаружили в мешках с цементом 10 кг опиума — видео

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления госбезопасности по Хорезмской области с привлечением сотрудников таможенных органов, был остановлен и осмотрен грузовой автомобиль, перевозивший мешки с цементом из Самарканда в Ургенч. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.
В результате досмотра было обнаружено 9 кг 754 г опиума, упакованных в 10 мешках с цементом.
Выяснилось, что 53-летний житель Ургутского района, ранее трижды судимый за наркоторговлю, заказал грузовой автомобиль, в который поместил мешки с цементом, предварительно, спрятав в них пакеты с опиумом. Данный груз наркоторговец собирался реализовать в Хорезмской области.
В СГБ выяснили, что обнаруженные наркотические вещества были привезены контрабандой из Таджикистана.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 УК РУз (Контрабанда) и части 5 статьи 273 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт). Подозреваемый заключен под стражу.