Прокуратура Казани вынесла вердикт по делу о заваленных снегом детях

Как выяснили в надзорном ведомстве, в результате схода снега со склона двухлетний ребенок получил травмы. Собранные специалистами материалы передали следователям для организации проверки на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).