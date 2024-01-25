Прокуратура Казани вынесла вердикт по делу о заваленных снегом детях

Завершена проверка инцидента, во время которого детей завалило снегом на территории комплекса «Дубай». Ее проводили сотрудники прокуратуры Советского района Казани.
Как выяснили в надзорном ведомстве, в результате схода снега со склона двухлетний ребенок получил травмы. Собранные специалистами материалы передали следователям для организации проверки на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).
Помимо этого, исполняющему обязанности руководителя ООО ЖК «Дубай» прокуратурой объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
Напомним, снегом тогда завалило семерых детей в возрасте от 2 до 8 лет. Родители откопали их самостоятельно.