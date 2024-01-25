В Казани иномарка въехала в автобус

В Казани легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с автобусом 68 маршрута у остановки общественного транспорта. По словам водителя иномарки, он попытался проехать между автобусом и встречным потоком машин, но в итоге врезался в угол краснобуса.
Водитель Volkswagen объяснил, что ему было практически невозможно проехать по данному участку дороги из-за наличия автобуса и встречного транспорта. Он принял решение двигаться по трамвайным рельсам, однако из-за заноса на рельсах не смог избежать столкновения и врезался в заднюю часть автобуса.
В момент ДТП в автобусе находилось около 15 человек, которые готовились к выходу на своей остановке. Несмотря на удар, пассажиры автобуса не получили травм.
На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД для регистрации ДТП и выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее мы писали, что в столице Татарстана трамвай врезался в легковушку. ДТП случилось на Кировской дамбе, сообщают очевидцы.