В Казани иномарка въехала в автобус

Водитель Volkswagen объяснил, что ему было практически невозможно проехать по данному участку дороги из-за наличия автобуса и встречного транспорта. Он принял решение двигаться по трамвайным рельсам, однако из-за заноса на рельсах не смог избежать столкновения и врезался в заднюю часть автобуса.