В Туапсе потушили пожар на НПЗ, во время которого закрывали аэропорт Сочи

Сигнал «Ковер» подают войска ПВО в чрезвычайных ситуациях. Этот сценарий регламентирован постановлением правительства № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации». В нем говорится, что при незаконном пересечении государственной границы, применении оружия и боевой техники ВС РФ по воздушному судну-нарушителю, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов и других материальных объектов в исключительных случаях подается сигнал «Ковер», означающий требование немедленной посадки или вывода из соответствующего района всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за исключением привлекаемых для борьбы с судами-нарушителями и выполняющих задачи поиска и спасения.