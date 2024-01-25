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В Туапсе потушили пожар на НПЗ, во время которого закрывали аэропорт Сочи

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщал, что на территории нефтеперерабатывающего завода загорелась вакуумная установка. Причина возгорания не уточнялась.

Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

«В 4:53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован», — уточнили в оперштабе. Сообщение о возгорании появилось в 0:47 мск.

По данным оперштаба, в тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщал, что на территории нефтеперерабатывающего завода загорелась вакуумная установка. Причина возгорания не уточнялась.

По данным телеграм-канала 112, в аэропорту Сочи во время пожара ввели план «Ковер». Позднее в Росавиации сообщили, что там ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Сигнал «Ковер» подают войска ПВО в чрезвычайных ситуациях. Этот сценарий регламентирован постановлением правительства № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации». В нем говорится, что при незаконном пересечении государственной границы, применении оружия и боевой техники ВС РФ по воздушному судну-нарушителю, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов и других материальных объектов в исключительных случаях подается сигнал «Ковер», означающий требование немедленной посадки или вывода из соответствующего района всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за исключением привлекаемых для борьбы с судами-нарушителями и выполняющих задачи поиска и спасения.

По информации «Интерфакса», площадь пожара составила порядка 200 кв. м. Местное издание 93.ru писало, что перед пожаром очевидцы слышали звук взрыва. «Прошу доверять официальным источникам информации и не выкладывать видео с места происшествия во избежание неблагоприятных последствий», — просил Бойко.

В ночь на 21 января пожар возник на терминале НОВАТЭКа в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Предприятие занимается переработкой стабильного газового конденсата в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут. При пожаре оказались повреждены две цистерны и насосная станция, глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что никто не пострадал. Пожар потушили спустя сутки, в пресс-службе НОВАТЭКа РБК заявляли, что возгорание, по предварительным данным, стало следствием «внешнего воздействия».

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