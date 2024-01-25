В Туапсе потушили пожар на НПЗ, во время которого закрывали аэропорт Сочи

Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.
«В 4:53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован», — уточнили в оперштабе. Сообщение о возгорании появилось в 0:47 мск.
По данным оперштаба, в тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники.
Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщал, что на территории нефтеперерабатывающего завода загорелась вакуумная установка. Причина возгорания не уточнялась.
По данным телеграм-канала 112, в аэропорту Сочи во время пожара ввели план «Ковер». Позднее в Росавиации сообщили, что там ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Сигнал «Ковер» подают войска ПВО в чрезвычайных ситуациях. Этот сценарий регламентирован постановлением правительства № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации». В нем говорится, что при незаконном пересечении государственной границы, применении оружия и боевой техники ВС РФ по воздушному судну-нарушителю, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов и других материальных объектов в исключительных случаях подается сигнал «Ковер», означающий требование немедленной посадки или вывода из соответствующего района всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за исключением привлекаемых для борьбы с судами-нарушителями и выполняющих задачи поиска и спасения.
По информации «Интерфакса», площадь пожара составила порядка 200 кв. м. Местное издание 93.ru писало, что перед пожаром очевидцы слышали звук взрыва. «Прошу доверять официальным источникам информации и не выкладывать видео с места происшествия во избежание неблагоприятных последствий», — просил Бойко.
В ночь на 21 января пожар возник на терминале НОВАТЭКа в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Предприятие занимается переработкой стабильного газового конденсата в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут. При пожаре оказались повреждены две цистерны и насосная станция, глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что никто не пострадал. Пожар потушили спустя сутки, в пресс-службе НОВАТЭКа РБК заявляли, что возгорание, по предварительным данным, стало следствием «внешнего воздействия».