Причиной жесткого ДТП с автобусом на Наличной улице могло стать здоровье водителя

В полиции Петербурга назвали предварительную причину жуткого ДТП, которое произошло на Васильевском острове. 24 января около четырех часов дня автобус № 152 вылетел на тротуар, где находились пешеходы. Пострадали пять человек. Предполагается, что причиной аварии могло стать здоровье водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.