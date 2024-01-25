Причиной жесткого ДТП с автобусом на Наличной улице могло стать здоровье водителя

В полиции Петербурга назвали предварительную причину жуткого ДТП, которое произошло на Васильевском острове. 24 января около четырех часов дня автобус № 152 вылетел на тротуар, где находились пешеходы. Пострадали пять человек. Предполагается, что причиной аварии могло стать здоровье водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Предварительно установлено, что ДТП связано с состоянием здоровья водителя, — говорится в сообщении регионального ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что в числе пострадавших 16-летний подросток. По словам пассажиров, водитель внезапно поехал в другую сторону. В салоне все испугались. Специалисты доставали пострадавших из-под автобуса. Все обстоятельства аварии сейчас выясняются, точная причина ДТП пока не названа. Водителя задержали.