На подземном руднике в Башкирии погиб 32-летний электрогазосварщик

— АО «Бурибаевский ГОК» подтверждает, что 23 января 2024 года электрогазосварщик 1991 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. Руководство предприятия выражает соболезнования близким погибшего и окажет им всю необходимую помощь. О произошедшем уведомлены правоохранительные и надзорные органы, которым со стороны администрации Бурибаевского ГОКа будет оказано полное содействие в установлении обстоятельств трагедии, — сообщили на предприятии.