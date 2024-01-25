На подземном руднике в Башкирии погиб 32-летний электрогазосварщик

В Башкирии погиб 32-летний работник АО «Бурибаевский ГОК». Как сообщает республиканская Гострудинспекция, трагедия произошла 23 января.
Мужчина, занимавшийся электросварочными работами, находился на горизонте 480 метров, когда произошло обрушение горной массы. Пострадавший получил тяжелые увечья, от которых погиб.
По факту случившегося начато разбирательство.
— АО «Бурибаевский ГОК» подтверждает, что 23 января 2024 года электрогазосварщик 1991 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. Руководство предприятия выражает соболезнования близким погибшего и окажет им всю необходимую помощь. О произошедшем уведомлены правоохранительные и надзорные органы, которым со стороны администрации Бурибаевского ГОКа будет оказано полное содействие в установлении обстоятельств трагедии, — сообщили на предприятии.