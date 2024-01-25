Суд оставил под стражей екатеринбуржца, выбросившего годовалую дочь в окно

Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу после его взятия под стражу, однако суд оставил решение Верх-Исетского районного суда без изменений.



Напомним, инцидент произошел 30 декабря возле дома на ул. Посадской. По данным telegram-канала Shot, из-за сильной ссоры с женой 30-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения выбросил ребенка из окна пятого этажа. После этого родители забыли о нем, девочка пролежала в сугробе несколько дней. Ее тело обнаружили 3 января возле подъезда многоэтажки. Отцу предъявлены обвинения по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и пп. «в», «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Верх-Исетский районный суд отправил Илью Иванова в СИЗО, он пробудет под стражей до 2 марта.