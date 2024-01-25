Глава района заявил об отсутствии жертв при пожаре на НПЗ в Туапсе

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«Горела вакуумная установка. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — написал глава муниципалитета в четверг утром в своем Telegram-канале.
Как мы уже рассказывали, по данным оперативного штаба Краснодарского края, сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Туапсе, начавшийся в ночь со среды на четверг, полностью ликвидировали в четверг в 04:53.
«В тушении возгорания участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России — 60 человек и 17 единиц техники», — уточнили в оперштабе Кубани.
О причинах возгорания на НПЗ в экстренных службах региона не сообщали.