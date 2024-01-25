Житель Нижнеудинска получил срок за прослушку бывшей сожительницы и ее семьи

Нижнеудинский городской суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, который в нарушение изготавливал специальные техсредства для негласного получения видео и звуков. Самодельные приборы мужчина использовал для наблюдения за бывшей сожительницей и членами ее семьи, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы УФСБ по Иркутской области и прокуратуры региона.
С 2021 по 2023 годы фигурант приобретал микрокамеры, микрофоны, другие комплектующие и в последующем изготавливал устройства. Незаконная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ. Оказалось, что мужчина также причастен к незаконному хранению боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию.
Злоумышленнику назначено 2,5 года условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.