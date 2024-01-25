Трое обвиняемых по делу «Империи авто» сбежали из России

В ходе слушаний выяснилось, что уголовные дела против трех фигурантов выделены в отдельное производство в связи с их побегом за границы России. Об этом сообщает Properm.ru.



Среди трех обвиняемых значатся Анастасия Фадеева, Роман Фадеев и Елена Григорьева. Супруги Фадеевы уехали из России сразу же после начала рассмотрения дела в судебном порядке. Роман Фадеев был освобожден из-под стражи во время расследования под залог в 1 млн руб., а подозреваемые Фадеева и Григорьева находились под подпиской о невыезде. Все они были объявлены в международный розыск.



Сейчас в суде рассматриваются дела в отношении восьми человек, в основном по двум статьям уголовного кодекса — ст. 159 ч. 4 и ст. 210 ч. 2 (мошенничество в составе ОПГ и участие в преступном сообществе).



«Как только покупатель выбирал понравившуюся ему машину, менеджер подготавливал в банк заявку на получение кредита. Под видом документа о согласии на обработку персональных данных потерпевшим представляли для подписания договор купли-продажи транспортного средства, в котором указывалась завышенная цена. В дальнейшем аферисты вынуждали покупателей заключать кредитные договоры на приобретение автомобиля, утверждая, что в случае отказа они будут вынуждены платить неустойку банку или могут лишиться автомобиля», — сообщало ранее МВД.



В апреле 2019 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка при поддержке бойцов спецназа пресекли преступную деятельность. Всего потерпевшими по делу были признаны 180 жителей Пермского края и Удмуртии. Задержанным было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Четверо злоумышленников признали вину и заключили досудебные соглашения — им назначили условные сроки.