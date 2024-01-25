В Уфе осудят мужчину, который обвиняется в убийстве тёщи

По версии следствия, 24 октября 2023 года дома между потерпевшей и 49-летним обвиняемым произошёл конфликт на почве жилищного вопроса. В ходе ссоры обвиняемый нанес теще несколько ударов кулаком по голове, после чего взял кухонный нож и ударил им в область шеи женщины. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте. С целью скрыть следы преступления обвиняемый обернул тело в полиэтилен и спрятал в багажнике автомобиля, а через несколько дней вывез в лесополосу, прикрыв ветками.