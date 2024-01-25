Человек сгорел при пожаре в квартире многоэтажки в Краснодаре

Кадры с места событий опубликованы в социальных сетях. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 22:49. Через 9 минут спасатели прибыли на место происшествия. Специалисты установили, что горит квартира на первом этаже. Произошло возгорание б/у вещей.