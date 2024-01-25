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Человек сгорел при пожаре в квартире многоэтажки в Краснодаре

ЧП произошло вечером 24 января.
Источник: телеграм-канал

В Краснодаре на улице Заполярной поздно вечером 24 января загорелась квартира, расположенная на первом этаже многоквартирного дома.

Кадры с места событий опубликованы в социальных сетях. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 22:49. Через 9 минут спасатели прибыли на место происшествия. Специалисты установили, что горит квартира на первом этаже. Произошло возгорание б/у вещей.

Огонь охватил 40 кв. м. Через 8 минут пламя удалось локализовать. А еще через 12 минут его полностью потушили. На пепелище было найдено тело погибшего.

В ликвидации происшествия участвовали 10 человек и 3 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

пожары
МЧС