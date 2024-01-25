Человек сгорел при пожаре в квартире многоэтажки в Краснодаре

В Краснодаре на улице Заполярной поздно вечером 24 января загорелась квартира, расположенная на первом этаже многоквартирного дома.
Кадры с места событий опубликованы в социальных сетях. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 22:49. Через 9 минут спасатели прибыли на место происшествия. Специалисты установили, что горит квартира на первом этаже. Произошло возгорание б/у вещей.
Огонь охватил 40 кв. м. Через 8 минут пламя удалось локализовать. А еще через 12 минут его полностью потушили. На пепелище было найдено тело погибшего.
В ликвидации происшествия участвовали 10 человек и 3 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.