Молодой дончанин устроил ДТП с участием четырех автомобилей

Вчера в 15:30 в Новочеркасске в районе дома Nº 133 по улице Гагарина 20-летний водитель Lada Priora не справился с управлением, выехал в нарушении ПДД на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с KIA Cerato, за рулем которого был 51-летний мужчина. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.
— После этого Lada Priora совершила столкновение с Daewoo Nexia, под управлением 42-летнего водителя, и в завершение — с Audi A5, за рулем которой был 37-летний мужчина, — говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель Lada Priora получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.