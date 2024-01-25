Молодой дончанин устроил ДТП с участием четырех автомобилей

Вчера в 15:30 в Новочеркасске в районе дома Nº 133 по улице Гагарина 20-летний водитель Lada Priora не справился с управлением, выехал в нарушении ПДД на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с KIA Cerato, за рулем которого был 51-летний мужчина. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.