На руднике в Дальнегорском районе Приморья началась эвакуация из-за пожара

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв — РИА Новости. Около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике «Николаевский» в Дальнегорском районе Приморья, половина выведена, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ЕДДС района.
«На 275 горизонте, где возгорание, людей сейчас нет. Там было 2 человека, они вышли, когда задымление началось. Всего в шахте 68 человек было, сейчас идет эвакуация, выведено 30 с лишним человек. Эвакуация продолжается, пострадавших и погибших нет», — сказал собеседник.
По его словам, аварийный горизонт, где очаг возгорания, обследуется караулом горноспасательного взвода в составе 5 человек. Скорее всего, горят ГСМ или техника, для людей опасности нет, отметил собеседник.