На руднике в Дальнегорском районе Приморья началась эвакуация из-за пожара

«На 275 горизонте, где возгорание, людей сейчас нет. Там было 2 человека, они вышли, когда задымление началось. Всего в шахте 68 человек было, сейчас идет эвакуация, выведено 30 с лишним человек. Эвакуация продолжается, пострадавших и погибших нет», — сказал собеседник.