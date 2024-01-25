Экс-начальника управления мэрии Владивостока приговорили к 10 годам лишения свободы

Во Владивостоке осужден бывший начальник управления муниципальной собственности Владивостока Дмитрий Пикула. Он признан виновным в трех преступлениях УК РФ по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Покушение на получение взятки», сообщили ИА PrimaMeda в прокуратуре Приморского края.
Установлено, что с марта по декабрь 2020 года осужденный получил 5 млн рублей за предоставление без проведения торгов в собственность коммерческой организации земельного участка площадью 3 гектара на улице Свердлова во Владивостоке по льготной стоимости, за 14 млн рублей. Действовал Пикула не один, а в составе группы лиц вместе со своим заместителем Денисом Резановым, в отношении которого ранее вынесен обвинительный приговор. Ему назначили 5,5 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в размере 15 млн рублей.
Кроме того, бывший начальник управления муниципальной собственности получил через посредников взятку в размере 3 млн рублей за предоставление двух земельных участков в районе улицы Сахарный Ключ в собственность двух частных лиц. Еще 3 млн рублей Пикула и его заместитель получили за предоставление земли на улице Американской во Владивостоке в частную собственность.
Суд признал Дмитрия Пикулу виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии строго режима со штрафом в 20 млн рублей. Также осужденный лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 7 лет.
Напомним, это очередное дело в цепочке земельных махинаций, связанных с бывшими чиновниками мэрии Владивостока. Так, в СИЗО находится бывший вице-мэр Владивостока Алексей Ляйфер. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и получение взятки за предоставление земли частным лицам по заниженной стоимости.
Находится под стражей и бывший вице-мэр Владивостока Наталья Соколова. Она обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с мая по сентябрь 2016 года Соколова способствовала продаже земли с 13 капитальными гаражами без проведения необходимых процедур и по стоимости значительно ниже рыночной. Вместе с ней был задержан бывший глава Управления муниципальной собственностью администрации города Армен Карапетян. По версии следствия, в 2021 — 2022 г.г. сотрудник управления администрации Владивостока без проведения необходимых процедур одобрил подготовку договора купли-продажи земельного участка, находившегося в муниципальной собственности, площадью 9750 кв.м для гаражного кооператива.