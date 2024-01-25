Экс-начальника управления мэрии Владивостока приговорили к 10 годам лишения свободы

Установлено, что с марта по декабрь 2020 года осужденный получил 5 млн рублей за предоставление без проведения торгов в собственность коммерческой организации земельного участка площадью 3 гектара на улице Свердлова во Владивостоке по льготной стоимости, за 14 млн рублей. Действовал Пикула не один, а в составе группы лиц вместе со своим заместителем Денисом Резановым, в отношении которого ранее вынесен обвинительный приговор. Ему назначили 5,5 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в размере 15 млн рублей.