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ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки «Запад» ликвидировали на Купянском направлении украинский пункт управления дронами, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Источник: © РИА Новости

Кроме того, уничтожены три миномета и пункт боепитания.

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов “Фурия”, два “Лелека-100” и два “Валькирия”, — добавил Зыбинский.

Он напомнил, что за прошедшие сутки Киев на купянском направлении потерял до 175 солдат, два танка, пять автомобилей, самоходную пушку «Гиацинт-С» и четыре самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Одну из «Гвоздик» уничтожил расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» под командованием командира орудия ефрейтора Алексея Таранина.