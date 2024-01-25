ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на Купянском направлении

Кроме того, уничтожены три миномета и пункт боепитания.
«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов “Фурия”, два “Лелека-100” и два “Валькирия”, — добавил Зыбинский.
Он напомнил, что за прошедшие сутки Киев на купянском направлении потерял до 175 солдат, два танка, пять автомобилей, самоходную пушку «Гиацинт-С» и четыре самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
Одну из «Гвоздик» уничтожил расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» под командованием командира орудия ефрейтора Алексея Таранина.