Семья из четырех человек пострадала на пожаре в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленобласти в пожаре пострадала семья из четырех человек. Глава семьи позже умер в больнице. Жуткое происшествие случилось в деревне Парицы в ночь на 24 января. В двухэтажном доме вспыхнул первый этаж. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».