Семья из четырех человек пострадала на пожаре в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленобласти в пожаре пострадала семья из четырех человек. Глава семьи позже умер в больнице. Жуткое происшествие случилось в деревне Парицы в ночь на 24 января. В двухэтажном доме вспыхнул первый этаж. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
— В Районную больницу увезли с ожогами 32-летнюю женщину и 36-летнего мужчину, супругов. Их детей, мальчиков-близнецов 2 лет 11 месяцев, отправили в Петербург, в Филатовскую больницу. Малыши находятся в тяжелом состоянии. Они отравились угарным газом и получили ожоги первой степени, — говорится в сообщении.
Отец детей позже умер в больнице, а мать до сих пор находится в реанимации. Специалисты выяснили, что пожар мог начаться из-за тепловентилятора, который загорелся первым. В ситуации разбираются ведомства.