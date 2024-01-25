В Оренбургской области при взрыве на насосной станции погиб один человек

«Один погибший, пока три пострадавших. Предварительно, еще пять находятся под завалами», — сообщила собеседница агентства.
В региональном управлении МЧС также подтвердили информацию о погибшем.
«В результате обрушения пострадали три человека, переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, одного извлекли из-под завалов без признаков жизни. На данный момент проводится разбор завалов, поиск и спасение людей, по предварительным данным, 6 человек», — сказали в МЧС.
По предварительным данным, взорвался баллон с метаном в подвале здания. Пожара после взрыва не последовало.
В ведомстве также сообщили о введении режима ЧС из-за взрыва. На место происшествия выехал начальник главка МЧС Александр Зенов, ведомство переведено в режим повышенной готовности.
В правительстве Оренбургской области сообщили, что установлена связь с людьми, которые находятся под землей.
В оперативних службах ранее сообщали о трех пострадавших.
В региональном Минздраве сообщили о госпитализации трех пострадавших, которых доставили в травматологию города Орска. Медики находятся в режиме повышенной готовности, а ситуация на личном контроле министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой.