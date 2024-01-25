В Оренбургской области при взрыве на насосной станции погиб один человек

«В результате обрушения пострадали три человека, переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, одного извлекли из-под завалов без признаков жизни. На данный момент проводится разбор завалов, поиск и спасение людей, по предварительным данным, 6 человек», — сказали в МЧС.